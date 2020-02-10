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جامعة الجوف تُشرك الطلاب والطالبات في صناعة القرار الجامعي

جامعة الجوف تُشرك الطلاب والطالبات في صناعة القرار الجامعي

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جامعة الجوف تُشرك الطلاب والطالبات في صناعة القرار الجامعي

جامعة الجوف تُشرك الطلاب والطالبات في صناعة القرار الجامعي
http://almnatiq.net/?p=830656
المناطق - الجوف

ألتقى مدير جامعة الجوف المكلّف أ. د / بدر الزارع رؤساء المجالس الاستشارية الطلابية بكليات الجامعة، وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات والمقترحات، حيث تم استعراض العديد من الموضوعات التي تهم الطلاب والطالبات وتدعم جودة العملية التعليمية بالجامعة.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور منها منجزات المجلس الاستشاري خلال الفترة السابقة، وموضوعات المجالس الاستشارية بالكليات خلال الفصل الأول، والمشاكل الطلابية، كما استعرض أبرز المحاور والموضوعات التي تضمنها اجتماع وفد المجلس الاستشاري الطلابي الخليجي السادس.

وكان مدير الجامعة المكلّف قد أعرب عن أمله في أن يحقق اللقاء المشاركة الطلابية الفاعلة في القرار الجامعي وتلمس وجهات نظر الطلاب والطالبات في كل ما يقدم لهم من أنشطة تعليمية وخدمات تعليمية.
وأكد الدكتور الزارع، سعي الجامعة إلى تحقيق التعاون بين الطلاب وإدارات الكليات، وربط الطلاب بالأنشطة وتقديم النصح والمشورة لهم، مشيراً إلى أهمية دور الطالب وقيامه بدوره لاسيما وأنه محور العملية التعليمية التي تدور بالجامعة: ” وكلما كان الطالب أكثر قرباً من مؤسسته التعليمية أصبح مشاركاً في عملية التطوير والتنمية التي تنشدها الجامعة “.

كما دعا الدكتور الزارع إلى ضرورة تفعيل جميع الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة المختلفة، وإشراك الطلاب والطالبات في المقترحات الخاصة بالتخطيط والتنفيذ لكل جوانب العملية التعليمية، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية استطلاع آرائهم عن الخدمات التعليمية المقدمة، وموجهاً بأهمية التدخل لتخفيف ما يعاني منه بعضهم من
مشكلات مادية أو نفسية والمساعدة في حلها.
حضر اللقاء وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. بندر الشمري، وعميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور هزاع الفويهي .

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