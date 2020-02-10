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أمير منطقة حائل يشيد بالأمن العام في رالي حائل نيسان الدولي ٢٠٢٠ تنظيماً ومشاركة خلال التتويج بألقاب المراكز المتقدمة

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أمير منطقة حائل يشيد بالأمن العام في رالي حائل نيسان الدولي ٢٠٢٠ تنظيماً ومشاركة خلال التتويج بألقاب المراكز المتقدمة

http://almnatiq.net/?p=830666
المناطق - حائل

يواصل فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية استحقاقاته في حصد الألقاب في مشاركاته في سباقات الرالي، بعد أن تمكن من تحقيق لقبين تضاف إلى ألقابه في ختام منافسات رالي حائل نيسان الدولي (٢٠٢٠)
في فئتي (الكواد للدراجات النارية) و (T1L).
وبالرغم من صعوبة المنافسة في جميع مراحل السباق في تحدي النفود الكبير وتجاوز عدد المتسابقين (١٢٠) متسابق, إلاّ أن المشاركة كانت متميزة كسابقاتها، حيث واجه المتسابقون تضاريس متنوعة في المسارات وكثافةً في كثبانها الرملية أكدت صعوبة المنافسة ومهارة المتسابقين.

وأشاد أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير/ عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود بفريق الأمن العام خلال تسليمه لجائزة المركز الأول على فئة الدراجات النارية (كواد) وجائزة المركز الثاني على فئة السيارات (T1-L) لقاء ما يقدمه منسوبي أفرع الأمن العام بالمنطقة من جهود في التنظيم علاوةً على مشاركة الأمن العام بفريقٍ محترف في السباق مما يؤكد على ما يمتازون به من مهنية عالية وذلك بحضور نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير/ خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل.

وأضاف قائد الفريق المقدم شاكر بن سليمان التويجري أن أول مشاركةٍ لفريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية منذ تأسيسه كانت في رالي حائل نيسان الدولي 2019 وتمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق ألقاب محلية ودولية من خلال بطولة رالي المملكة وخلال مشاركته في بطولة سباق السرعات الدولي (دراق ريس) على حلبة البحرين الدولية.

كما رفع جميع أعضاء الفريق التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز على هذه الإنجازات وشكره لدعم سموه اللامحدود الذي يحظى به جميع الرياضيين منسوبي وزارة الداخلية ومتابعة واهتمام معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بالفريق وتحفيزه المستمر لمواصلة تحقيق النتائج المشرفة وإشراف مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، مضيفاً بأن الجميع عاقدون العزم على المضي في رفع اسم المملكة وقطاع الأمن العام عالياً في المنافسات والمحافل المحلية والدولية وشعارهم وفاء لفداء شهداء الواجب.

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