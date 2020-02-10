احدث الأخبار

العميد عبدالله المشيخي مديرا مكلفا لجوزات منطقة حائل
منطقة حائل
 أمير منطقة حائل يشيد بالأمن العام في رالي حائل نيسان الدولي ٢٠٢٠ تنظيماً ومشاركة خلال التتويج بألقاب المراكز المتقدمة
منطقة حائل
 جامعة الجوف تُشرك الطلاب والطالبات في صناعة القرار الجامعي
منطقة الجوف
 هبوط إضطراري لـ”طائرة رش” غرب محافظة النماص بعسير
منطقة عسير
 “تعليم الشمالية”: تعليق الدراسة في طريف وحزم الجلاميد.. الثلاثاء
منطقة الحدود الشمالية
 هيئة الهلال الأحمر تقلص مدة الوصول للحادث وتكشف عن قرب إطلاق الإسعاف الطائر
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات التمرين التعبوي الخليجي المشترك ” أمن الخليج العربي 2 ” بدولة الإمارات
أبرز المواد
 “الهلال الأحمر” : أكثر من 370 ألف ساعة تطوعية بذلها فريق التطوع في خدمة المجتمع بجميع مناطق المملكة
محليات
 أمر ملكي بتمديد خدمة “السديس” رئيساً عاماً لشؤون الحرمين
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تؤكد نزوح 700 ألف سوري خلال هجمات حكومية وروسية في شمال غرب سوريا
أبرز المواد
 الهلال يحصد أول فوز في رحلة الدفاع عن لقبه بثنائية في شاهر خودرو الإيراني
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل وكيل الإمارة المساعد رئيس اللجنة المحلية للتعداد ( تعداد السعودية 2020 ) وأعضاء اللجنة
منطقة حائل
العميد عبدالله المشيخي مديرا مكلفا لجوزات منطقة حائل

العميد عبدالله المشيخي مديرا مكلفا لجوزات منطقة حائل

منطقة حائل
أمير منطقة حائل يشيد بالأمن العام في رالي حائل نيسان الدولي ٢٠٢٠ تنظيماً ومشاركة خلال التتويج بألقاب المراكز المتقدمة

أمير منطقة حائل يشيد بالأمن العام في رالي حائل نيسان الدولي ٢٠٢٠ تنظيماً ومشاركة خلال التتويج بألقاب المراكز المتقدمة

منطقة حائل
جامعة الجوف تُشرك الطلاب والطالبات في صناعة القرار الجامعي

جامعة الجوف تُشرك الطلاب والطالبات في صناعة القرار الجامعي

منطقة الجوف
هبوط إضطراري لـ”طائرة رش” غرب محافظة النماص بعسير

هبوط إضطراري لـ”طائرة رش” غرب محافظة النماص بعسير

منطقة عسير

العميد عبدالله المشيخي مديرا مكلفا لجوزات منطقة حائل

العميد عبدالله المشيخي مديرا مكلفا لجوزات منطقة حائل
http://almnatiq.net/?p=830669
المناطق- حائل

صدر قرار سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، بتكليف مساعد مدير جوازات منطقة تبوك العميد عبدالله راجح المشيخي ، مديرًا لجوازات منطقة حائل . ويعد “المشيخي “واحدًا من أصحاب الخبرة والمهارة في مجال عمله، حيث تقلد عددًا من المناصب الإدارية في جوازات منطقة تبوك وسبق له العمل مديرًا لادارة متابعة الوافدين بتبوك ومديرا لجوازات منفذ حالة عمار ويحمل ماجستير في العدالة الجنائية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمينة.
وقدّم مدير جوازات منطقة حائل المكلف العميد عبدالله راجح المشيخي شكره على هذه الثقة من قِبَل سمو وزير الداخلية و سعادة مدير عام الجوازات، داعيًا الله أن يكون على قدر المسؤولية وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن تكون عونًا لخدمة الدين ثم الملك والوطن .

روابط ذات صلة

أمير منطقة حائل يشيد بالأمن العام في رالي حائل نيسان الدولي ٢٠٢٠ تنظيماً ومشاركة خلال التتويج بألقاب المراكز المتقدمة

أمير منطقة حائل يشيد بالأمن العام في رالي حائل نيسان الدولي ٢٠٢٠ تنظيماً ومشاركة خلال التتويج بألقاب المراكز المتقدمة
الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل وكيل الإمارة المساعد رئيس اللجنة المحلية للتعداد ( تعداد السعودية 2020 ) وأعضاء اللجنة

الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل وكيل الإمارة المساعد رئيس اللجنة المحلية للتعداد ( تعداد السعودية 2020 ) وأعضاء اللجنة
تعثر طريق «المدينة – حائل» منذ 14 عاماً.. الموت يتربص بسالكيه

تعثر طريق «المدينة – حائل» منذ 14 عاماً.. الموت يتربص بسالكيه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*