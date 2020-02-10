العميد عبدالله المشيخي مديرا مكلفا لجوزات منطقة حائل

المناطق- حائل

صدر قرار سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، بتكليف مساعد مدير جوازات منطقة تبوك العميد عبدالله راجح المشيخي ، مديرًا لجوازات منطقة حائل . ويعد “المشيخي “واحدًا من أصحاب الخبرة والمهارة في مجال عمله، حيث تقلد عددًا من المناصب الإدارية في جوازات منطقة تبوك وسبق له العمل مديرًا لادارة متابعة الوافدين بتبوك ومديرا لجوازات منفذ حالة عمار ويحمل ماجستير في العدالة الجنائية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمينة.

وقدّم مدير جوازات منطقة حائل المكلف العميد عبدالله راجح المشيخي شكره على هذه الثقة من قِبَل سمو وزير الداخلية و سعادة مدير عام الجوازات، داعيًا الله أن يكون على قدر المسؤولية وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن تكون عونًا لخدمة الدين ثم الملك والوطن .