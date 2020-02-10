احدث الأخبار

محافظ الاحساء يتفقد المراحل النهائية لإنجاز مشروع “قلعة الحرفيين “
المنطقة الشرقية
 أمير الرياض يستقبل مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة المعين حديثاً
منطقة الرياض
 الرميح : السلامة هدف رئيس لجميع تشريعات هيئة النقل
أبرز المواد
 نائب أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ
منطقة الرياض
 القبض على شاب أطلق النار واستعرض بالأسلحة في الرياض
منطقة الرياض
 أمانة الأحساء تصدر بيان حول حادث سقوط سيارة في هبوط أرضي
المنطقة الشرقية
 نداء الشهامة.. فيلم يروي دور المملكة التاريخي في دعم القضية الفلسطينية
أبرز المواد
 العميد عبدالله المشيخي مديرا مكلفا لجوزات منطقة حائل
منطقة حائل
 أمير منطقة حائل يشيد بالأمن العام في رالي حائل نيسان الدولي ٢٠٢٠ تنظيماً ومشاركة خلال التتويج بألقاب المراكز المتقدمة
منطقة حائل
 جامعة الجوف تُشرك الطلاب والطالبات في صناعة القرار الجامعي
منطقة الجوف
 هبوط إضطراري لـ”طائرة رش” غرب محافظة النماص بعسير
منطقة عسير
 “تعليم الشمالية”: تعليق الدراسة في طريف وحزم الجلاميد.. الثلاثاء
منطقة الحدود الشمالية
محافظ الاحساء يتفقد المراحل النهائية لإنجاز مشروع “قلعة الحرفيين “

محافظ الاحساء يتفقد المراحل النهائية لإنجاز مشروع “قلعة الحرفيين “

المنطقة الشرقية
أمير الرياض يستقبل مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة المعين حديثاً

أمير الرياض يستقبل مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة المعين حديثاً

منطقة الرياض
الرميح : السلامة هدف رئيس لجميع تشريعات هيئة النقل

الرميح : السلامة هدف رئيس لجميع تشريعات هيئة النقل

أبرز المواد
نائب أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ

نائب أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ

منطقة الرياض

محافظ الاحساء يتفقد المراحل النهائية لإنجاز مشروع “قلعة الحرفيين “

محافظ الاحساء يتفقد المراحل النهائية لإنجاز مشروع “قلعة الحرفيين “
http://almnatiq.net/?p=830692
الاحساء - المناطق

أكد صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود – محافظ الأحساء – أن مشروع قلعة سوق الحرفيين سيعزز من المكانة التاريخية والتراثية للأحساء، نظير إسهامه في دعم المردود الاقتصادي والسياحي للصناعات الحرفية واستدامتها، والمحافظة عليها ونقلها للأجيال القادمة، وامتداداً لانضمام الأحساء لشبكة المدن الإبداعية بمنظمة اليونسكو العالمية في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية، وانطلاقاً من الدعم والاهتمام اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة- ايدها الله -مقدمًا شكره للأمانة الأحساء لتنفيذ المشروع وسعيها الى إيجاد مقر يحتضن الحرفيين ويدعم تسويق أعمالهم وإبرازها بالشكل الذي يليق بحجم تلك الأعمال المميزة
جاء ذلك خلال جولات سموه التفقدية للمشاريع الخدمية والتطويرية بالمحافظة، والتي زاد فيها مشروع “قلعة سوق الحرفيين” بوسط مدينة الهفوف، يوم الاثنين 16 جمادى الآخرة، واطلّع على التشطيبات النهائية لإتمام انجاز المشروع، وكان في مقدمة مستقبليه اثناء وصوله لمقر المشروع أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم والذي قدّم لسموه شرحاً وافياً عن المشروع، موضحاً ان تصميمه أخذ الطابع التراثي الأحسائي الشعبي القديم، وان إنشاؤه يأتي تعزيزاً لأهداف الأمانة في المحافظة على التراث والحرف اليدوية
وأضاف الملحم، مشروع السوق يقع على مساحة تزيد عن 12 ألف متر مربع وتصميمه يحوي عناصر مستمدة من العمارة الاحسائية ، وينقسم الى جزئين يتكون الجزء الأول من 86 محلاً مخصصه للحرف ذات النشاط الذاتي وترتبط هذه المحلات بممرات مسقوفة مع وجود نوافذ تسمح بدخول الضوء الطبيعي وتهوية السوق، اما الجزء الثاني فيتكون من ٢٦ محلاً بمساحات أكبر وستخصص للحرف التي يتم فيها استخدام الماء ، بينما يتوسط السوق فناء مفتوح مشابه للأفنية بالبيوت التقليدية وحوله رواقات بأقواس ترتكز على أعمدة رباعية ويضم الفناء قهوة شعبية ومخبز تنور تقليدي، وفي الجزء الشمالي الغربي من السوق توجد ساحة للفعاليات محاطة برواق دائري ستكون منصة لانطلاق المهرجانات الشعبية واقامة الفعاليات بما يتناسب مع حجم وأهمية الحرف والفنون الشعبية الاحسائية ، ومن المنتظر ان يتم افتتاحه خلال شهر قادم، والذي يُمثل هذا السوق أهمية بالغة ليكون معلماً معمارياً ومقصداً سياحياً هاماً في المنطقة

روابط ذات صلة

أمانة الأحساء تصدر بيان حول حادث سقوط سيارة في هبوط أرضي

أمانة الأحساء تصدر بيان حول حادث سقوط سيارة في هبوط أرضي
هبوط أرضي يبتلع سيارة مواطن بالأحساء

هبوط أرضي يبتلع سيارة مواطن بالأحساء
صحة الشرقية : إصابة مواطن بفيروس كورونا القديم ولم نسجل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد

صحة الشرقية : إصابة مواطن بفيروس كورونا القديم ولم نسجل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*