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بعد انتشارها..مركز التنمية بالافلاج ينظم برنامجا توعويا عن ظاهرة التنمر

بعد انتشارها..مركز التنمية بالافلاج ينظم برنامجا توعويا عن ظاهرة التنمر

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بعد انتشارها..مركز التنمية بالافلاج ينظم برنامجا توعويا عن ظاهرة التنمر

بعد انتشارها..مركز التنمية بالافلاج ينظم برنامجا توعويا عن ظاهرة التنمر
http://almnatiq.net/?p=830704
المناطق-الافلاج

نظّم القسم النسوي بمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج برنامجاً توعوياً عن (ظاهرة التنمر ) يهدف إلى الحد من انتشار التنمر وتناميه بين الطالبات في مدارس التعليم العام .
قدمت البرنامج الاستاذه مزن الردعان بحضور مايقارب 60 طالبة من مدارس البنات الإبتدائية ( ليلى الرابعة ، ليلى السابعة ، الخالدية ) وتحدثت فيه عن مفهوم التنمر وأنه من الظواهر السلبية التي بدأت في الانتشار مؤخراً ، وقدمت للطالبات العديد من النصائح التي تسهم في مواجهة أو تعديل هذا السلوك بالطرق التربوية والعلاجية ليصبحن  أكثر ثباتا وقوة أمام المتنمرين.
وقدمت مساعد مدير تنمية الأفلاج الاستاذة البندري الخثران شكرها وتقديرها لمقدمة البرنامج ، مشيرة الى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسة برامج وانشطة يقدمها المركز بالشراكة المجتمعية بين المدارس والأسر وقطاعات أخرى لمعالجة الظوهر السلبية في المجتع.

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