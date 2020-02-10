مدرب النصر : لا بديل عن الفوز غدًا في افتتاح الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا

أكد مدرب النصر السعودي لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا أن لاعبيه يعملون على الفوز بكل المباريات والبطولات التي يشاركون فيها، وخاصة دوري أبطال آسيا التي تعد الهدف الأساسي لفريقه ، مؤكداً أن ما يقلقه هو غياب عدد من عناصر فريقه عن مواجهة السد القطري غدًا .

وقال مدرب النصر خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد : ” جميع المباريات والبطولات التي نشارك فيها هدفنا الأول ، وجميع البطولات مهمة بالنسبة لنا ونطمح إلى التتويج بها رغم الصعوبات التي نواجهها في بعض المباريات، إلا إننا مصرين على تحقيق الانتصار فيها.

وأضاف مدرب النصر أن فريقه يعاني من عدم جاهزية بعض اللاعبين أمثال عبدالله مادو وعمر هوساوي اللذين لن يشاركا في مواجهة الغد أمام السد، مؤكدًا ثقته بجميع اللاعبين .

وأوضح أن جميع الفرق في العالم لا يمكنها تحقيق الانتصار في جميع المباريات ، ولكن ما يميزنا هو صناعة الفرص المحققة في المباريات لكن بعضها لا تترجم إلى أهداف .