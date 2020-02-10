الأمير سعود بن خالد يدشن المؤتمر الدولي للتطورات في تقنيات الحوسبة الناشئة بالجامعة الإسلامية

نيابة عن أمير المدينة المنورة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة اليوم الاثنين (16 جمادى الآخرة 1441هـ) بقاعة السلام بالجامعة الإسلامية المؤتمر الدولي للتطورات في تقنيات الحوسبة الناشئة والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع منظمة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالولايات المتحدة الأمريكية (IEEE) خلال المدة من 16- 18 جمادى الآخرة الحالي، بحضور عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة والمشاركين.

وألقى سعادة مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي كلمة في افتتاح الحفل رحب فيها بسمو الأمير والحضور والباحثين، مشيرًا إلى أنه يشارك في المؤتمر باحثون من 12 دولة، وينعقد بهدف جمع الباحثين والمختصين لتبادل الأفكار والنتائج والخبرات الجديدة حول أحدث التطورات الأساسية في مجال التقنيات الناشئة منها، والاستثمار المعرفي والاقتصادي الذي يرتكز على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتقنيات تخزين البيانات وتحليلها وانترنت الأشياء والتقنيات الأمنية، والتي تعتبر في مراحلها الأولى. مؤكدًا على أنه إذا كانت الثورة الصناعية الرابعة ستقود القطاعات الصناعية الحديثة نحو ثورة الغد واقتصاداته، فأنه من الواجب أن نعد كوادرنا ومجتمعنا لمواكبة هذا التطور.

واستعرض سعادته إنجازات كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات بالرغم من حداثة إنشائها قبل ستة أعوام، ومن بينها الحصول على الاعتماد الأكاديمي العالمي من منظمة (الابيت) بعد تخريج أول دفعة طلابية في جميع برامجها لمرحلة البكالوريوس كأول كلية حاسب آلي تحصل على هذا الاعتماد في منطقة المدينة المنورة، بجانب استحداث أربعة برامج نوعية في مرحلة الماجستير وهي: علم البيانات، الواقع الافتراضي والمعزز، التقنيات الأمنية، علوم الحاسب بالشراكة مع جامعة رتجرز الأمريكية وجامعة يو تي إم الماليزية. كما حقق طلابها المركز الأول في الهاكثون الوطني للطاقة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والمركز الثاني في هاكثون القصيم الدولي للتقنيات الزراعية.

وفي نهاية كلمته قدم سعادة مدير الجامعة المكلف شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته المؤتمر، موصلاً الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة على تشريفه الحفل.

وشهد حفل الافتتاح تكريم الطالب بكلية الحاسب الآلي محمد القرافي لحصوله على المركز الأول في مسابقات السيبر سيكيورتي لأربع أعوام متتالية.