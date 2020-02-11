«جدارة» تواصل تلقي طلبات المتقدمين ل1000 وظيفة شاغرة ب3 جهات حكومية

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تواصل بوابة جدارة التابعة لوزارة الخدمة المدنية، تلقي طلبات المتقدمين لشغل 1000 وظيفة (أطباء أسنان عبر وزارة الصحة.. جندي/رجال بحرس الحدود، في وزارة الداخلية.. وظائف إدارية بالمنطقة الشرقية)

التسجيل في وظائف أطباء الأسنان من خلال موقع جدارة ينتهي بعد أسبوعين

وينتهي التسجيل على وظائف أطباء الأسنان التي قدمتها وزارة الصحة من خلال بوابة جدارة بعد أسبوعين من فتح التقديم الذي بدأ أمس، واشترطت وزارة الصحة أن تكون هذه الوظائف للسعوديين فقط، في جميع مناطق ومحافظات المملكة

وكانت وزارتا الصحة والعمل أعلنتا في وقت سابق بدء توطين الوظائف في قطاع طب الأسنان على 3 مراحل، ويأتي التقديم على وظائف أطباء الأسنان من خلال موقع جدارة ضمن هذه الرؤية

شروط التقديم على وظيفة جندي بحرس الحدود من خلال موقع جدارة

فيما ينتهي التسجيل في وظائف برتبة «جندي للرجال» للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة عبر موقع جدارة الإلكتروني، الخميس المقبل الموافق 13 فبراير الجاري، بعدما أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، الأسبوع الماضي

ومن شروط التقديم على وظائف جندي على موقع جدارة، أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية

واشترط أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلّة بالشرف والأمانة، وتكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية حين التقديم على الوظيفة في موقع جدارة، وألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية

التقديم على 75 وظيفة إدارية بإمارة المنطقة الشرقية على موقع جدارة ينتهي الخميس المقبل

فيما بدأ، أمس الأحد، التقديم على (75) وظيفة إدارية شاغرة طرحتها إمارة المنطقة الشرقية على المراتب (4، 5، 6، 7، 8)، من خلال موقع جدارة الإلكتروني، وينتهي الخميس المقبل الموافق 13 فبراير الجاري

والفئات التي تستهدفها الإمارة الشرقية، هم خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، خريجو درجة البكالوريوس، وخريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، والحاصلون على درجة الماجستير، ويستمر التقديم عبر بوابة جدارة على مدار 24 ساعة خلال الفترة الزمنية المحددة

شروط التسجيل في موقع جدارة

وقبل التسجيل في هذه الوظائف، يجب التسجيل في موقع جدارة الإلكتروني عبر منصة أبشر، ومن شروطه أن يكون المستخدم سعودي الجنسية، وأن يكون المسجَّل في الخدمة من حملة درجة البكالوريوس فما فوق