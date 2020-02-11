«الرياضة للجميع» يعلن إطلاق سباق «سبارتن الرياض 2020»

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أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إطلاق سباق سبارتن في مدينة الرياض، الذي يعد أشهر سباق للحواجز الصعبة حول العالم. وسيقام السباق في الفترة من 13 إلى 14 مارس 2020، ويهدف السباق الذي يقام على حلبة ديراب إلى تعزيز مستوى اللياقة البدنية للمتسابقين، واختبار قدراتهم الجسدية وقدرتهم على التركيز والتحمل، عبر تجربة ممتعة ومشوقة لمحبي المغامرات

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال، عن حماسه لاستضافة هذا السباق بالمملكة، قائلاً: «هذا الحدث الذي تم تنظيمه لجميع المستويات والفئات العمرية، يمثل تحدياً مثيراً ومفعماً بالحماس والأدرينالين لأولئك الذين يبحثون عن تجربة لياقية بدنية فريدة من نوعها»

وأضاف «ربما نكون الأكثر حماساَ لسباق سبارتن الأطفال، لاسيما أن بناء مجتمع نشط وصحي يبدأ مع الأطفال، لذا لا ينبغي تفويت هذا السباق، داعيا المتسابقين من جميع المستويات والفئات العمرية للمشاركة حيث سيتم تقسيم السباق إلى 3 مستويات (السيدات، الرجال، والأطفال التي تراوح أعمارهم بين 4 و14 عاما)»

وسيقام سباق السيدات في تاريخ 13 مارس 2020 إلى جانب سباق الفتيات الأصغر سناً (من 4 سنوات إلى 14 سنة)، وستتمكن العديد من السيدات من المشاركة في سباق يحتوى على 20 حاجزاً، وقطع مسافة 5 كم، حيث يعد هذا السباق مناسباً للمشاركين الأكبر سناً، كونه يحتوي على العديد من الحواجز الطبيعية، كالأرضيات الموحلة، والمياه، والأسلاك الشائكة

بينما سيقام سباق الرجال إلى جانب سباق الأطفال الذكور (من 4 سنوات إلى 14 سنة)، يوم 14 مارس 2020، حيث سينقسم إلى فئتين؛ سبارتن السوبر، وسبارتن السبرينت. ويتوجب على المتسابقين، في الفئة الأولى، اختبار قدراتهم على التحمل، من خلال قطع مسافات متوسطة تقدر بنحو 10 كم، وعبور 25 حاجزاً، بينما تركز الفئة الثانية من السباق على عبور 20 حاجزاً، من خلال قطع مسافات قصيرة تقدر بنحو 5 كم. ويعد هذا السباق مناسباً للمشاركين الكبار، كونه يحتوي على العديد من الحواجز الطبيعية، كالأرضيات الموحلة، والمياه، والأسلاك الشائكة

وصمم سباق سبارتن للأطفال خصيصاً لبناء مستقبل أكثر صحة للأجيال القادمة، حيث يقام سباق سبارتن بجانب سباق الكبار في يوم واحد. وفي نهاية السباق، سيتم تتويج الفائزين عبر توزيع الميداليات، للسباقات في الفئات العمرية التالية:

6-4 سنوات: مسافة أكثر من 800 متر

9-7 سنوات: مسافة أكثر من 1600 متر

14-10 سنة: مسافة أكثر من 3200 متر

وسيحصل كل مشارك في السباق على ميدالية سبارتن (Finisher) الرسمية، وقميص سبارتن (Finisher) الرسمي، ودعوتين مجانيتين للضيوف لحضور فعاليات السباق

وبناءً على نجاح أول سباق سبارتن سعودي، يُتوقع حضور فعال ومشاركة كبيرة من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى

يشار الى أن أول سباق سبارتن سعودي، أطلق في أغسطس 2019، وتم تنظيمه في جبال السودة خلال موسم السودة ضمن مواسم السعودية. ولقد شكل تحديًا جديدًا للمنافسين الذين تخطوا أكثر من 20 عقبة على مسافة خمسة كم. حيث جذبت السباقات المخصصة للرجال والسيدات، الأطفال الذكور والإناث من خلال حضور أكثر من 1500 ما بين مشاركين ومشاهدين، إضافة إلى مشاركة 60 متطوعا، حيث كان عمر أصغر مشارك هو 4 سنوات، بينما كان أكبر مشارك عمرا يبلغ 70 سنة

يذكر أن سباق سبارتن مستوحى من محاربي سبارتن في العصور القديمة. وتم إطلاق أكثر من 2500 حدث سنوي في 42 دولة، بهدف خلق مجتمع ملهم ومحفز لجميع مستويات والفئات العمرية