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مواطن يقتحم مركز شرطة ويعتدي على رجل أمن في بيشة!

مواطن يقتحم مركز شرطة ويعتدي على رجل أمن في بيشة!
http://almnatiq.net/?p=830738
المناطق_بيشة

اعتدى مواطن على رجل أمن داخل أحد مراكز الشرطة التابعة لشرطة بيشة؛ ما أدى إلى تعرُّضه لإصابات متفرقة.
وحسب “سبق” ألقت الجهات الأمنية القبض على المواطن المتهم بالاعتداء على رجل الأمن الوكيل رقيب علي ظافر الشهراني، وذلك بعد أن اقتحم مركز شرطة واعر في محافظة بيشة، وهدد رجال الشرطة. وقد تمت السيطرة عليه.
وقالت مصادر أن الشخص المقتحم المركز والمعتدي على رجل الأمن يعاني اعتلالات نفسية. ‫ فيما نُقل إثرها لمستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج.

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