«الصحة» تكشف آخر تطورات الموقف بشأن فيروس كورونا الجديد

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المناطق_الرياض

أكدت وزارة الصحة، أنه لم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، بفضل الله.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

يذكر أن بكين أعلنت، اليوم، أن فيروس كورونا المستجدّ أودى بحياة 902 شخص في الصين بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 91 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أرواح 91 شخصا وأصيب به 2618 شخصا إضافيا.

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