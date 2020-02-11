شاهد.. الإبل تستجيب لنداء ولي عهد دبي وتذهب إليه داخل سيارته !

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر استجابة إبل لنداء الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي.

ونشر ولى عهد دبي مقطع فيديو، وهو يداعب الإبل، وقام بنداء الإبل بأسمائهم وبالفعل استجابت له وذهبت إليه وهو جالس داخل سيارته.

وظهر في الفيديو نداء الشيخ حمدان للإبل فارس وإعمار.. وهرع فارس وتعززت إعمار.. وجاءت بعد نداء وطلب.