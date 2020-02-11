أطعمة ومشروبات تُخفض «ضغط الدم» وتقلل من أعراضه

المناطق_الرياض

ضغط الدم هو مقدار القوة التي يمارسها الدم على جدران الشرايين أثناء تدفق الدم من خلالها، وأكدت معاهد الصحة الوطنية بالولايات المتحدة أن حوالي ثلث الأشخاص التي تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في الولايات المتحددة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهناك خطورة لإهمال علاج ارتفاع ضغط الدم لفترة من الزمن لأنه من الممكن أن يسبب العديد من المشكلات الصحية من فشل في وظائف القلب، فقدان البصر، والسكتة الدماغية.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

تشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم على ما يلي:

-الشعور بألم في مؤخرة الرأس.

-الاحساس بصداع شديد.

-حدوث نزيف الأنف.

-الشعور بالغثيان.

أطعمة تخفض ضغط الدم

هناك أطعمة تخفض ضغط الدم منها:

-الشوكولاتة الداكنة.

-الزبيب.

-بذور عباد الشمس.

-البرتقال. البطيخ.

-الموز.

-السبانخ.

-الثوم.

-الكركدية.

-البطاطا الحلوة.

مشروبات تخفض ضغط الدم

هناك مشروبات تساعد على خفض الدم نذكر منها ما يلي:

– كوب من الحليب خالي الدسم أو نصف الدسم، لأن البوتاسيوم والكالسيوم يساعدان على توسيع الشرايين، والأوعية الدموية وتدفق الدم في الجسم، مما يساعد على تخفيض ضغط الدم.

-عصير التوت الأحمر لأنه يساعد على التقليل من ضغط الدم.

-من المشروبات المشهورة لخفض ضغط الدم، الكركدية البارد.

-ويمكنك تحضير كمية مناسبة من أزهار الكركدية، ثم ضعها في إناء من الماء على النار حتي الغليان، مع إضافة العسل كتحلية حسب الرغبة، واتركها تبرد ثم تناولها.

-تناول مشروب الكاكاو الساخن للتخلص من ضغط الدم المرتفع.

تمارين رياضية لخفض ضغط الدم

هناك تمارين تعمل على تنشيط الدورة الدموية، مما يعمل على خفض ضغط الدم نذكر منها ما يلي:

-تمارين تنظيم التنفس لمدة نصف ساعة بشكل يومي.

-يمكنك عمل تمارين لقياس الجهد البدني مع التنفس.

-يمكنك ممارسة تمارين المشي بطريقة سريعة صحيحة لمدة نصف ساعة بشكل يومي.

-هناك العديد من التمارين الرياضية التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية، منها تمارين كرة السلة، وتمرين كرة القدم، ركوب الدراجة، السباحة.

-يمكنك ممارسة أنشطة مفيدة تعمل على حركة الذراعين مثل تنظيف السيارة والنوافذ وصعود الدرج.