محمد صلاح يتصدر قائمة الأغلى في العالم.. لن تصدق سعره كـ “لاعب”!

محمد صلاح يتصدر قائمة الأغلى في العالم.. لن تصدق سعره كـ “لاعب”!

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محمد صلاح يتصدر قائمة الأغلى في العالم.. لن تصدق سعره كـ “لاعب”!

محمد صلاح يتصدر قائمة الأغلى في العالم.. لن تصدق سعره كـ “لاعب”!
http://almnatiq.net/?p=830779

تفوق محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول، على العديد من اللاعبين وعلى رأسهم ليونيل ميسي ساحر برشلونة وتصدر قائمة أغلى اللاعبين الذين يشغلون مركز الجناح الأيمن حول العالم.
ووفقا لموقع الإحصاءات الشهير “ترانسفيرماركت”.جاء محمد صلاح في المركز الأول بقيمة تسويقية بلغت 150 مليون يورو، بينما حلّ ميسي ثانيا برصيد 140 مليون يورو.
وجاء لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر رياض محرز في المركز التاسع بقيمة بلغت 60 مليون يورو. فيما جاء في المركز الثالث لاعب بوروسيا دورتموند جادون سانشو، برصيد 120 مليون يورو، بينما جاء برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي رابعا برصيد بلغ 100 مليون يورو.

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