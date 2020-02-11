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لجنة التنمية بتبوك تختتم دورة تدريبية في “دراسة الاحتياجات التنموية للمجتمع المحلي

لجنة التنمية بتبوك تختتم دورة تدريبية في “دراسة الاحتياجات التنموية للمجتمع المحلي

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لجنة التنمية بتبوك تختتم دورة تدريبية في “دراسة الاحتياجات التنموية للمجتمع المحلي

لجنة التنمية بتبوك تختتم دورة تدريبية في “دراسة الاحتياجات التنموية للمجتمع المحلي
http://almnatiq.net/?p=830788
المناطق- تبوك
اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة تبوك في مقرها الدورة التدريبية لدراسة الاحتياجات التنموية للمجتمع المحلي، بحضور أكثر من 50 مستفيداً ومستفيدة.
وتعد هذه الدورة من الدورات الأساسية لقيادات الفرق التطوعية والمبادرين، وتهدف إلى توضيح مفهوم دراسة الاحتياجات التنموية للمجتمع المحلي والعناصر المهمة واللازمة التي تُبنى عليها مثل هذه الممارسات.
واشتملت الدورة على عددٍ من المحاور الرئيسة والمهمة، من أهمها كيفية تحقيق مايعرف بتطبيق التاءات الأربع لإعداد الدراسات , والمبادرات الاجتماعية وتحديد الاحتياجات الإنسانية ، وتعظيم الأثر الاجتماعي فيها, وأهمية مواكبة التطور الذي يتم في العمل التطوعي وتطبيق المبادرات ، وآلية بناء وتحقيق الشراكات المجتمعية والخطوات الصحيحة لبناء المبادرات التي أصبحت تعتمد على التمكين .
وجرى تطبيق محاور البرنامج عملياً ومناقشتها وتقييمها مع المتدربين، من خلال تحديد الصفات الواجب توفرها في القائد التطوعي ودراستها المنطقية في الأفكار وقابليتها للتطبيق ، ومن ثم تحديد الأهداف والفئات المستهدفة ، بعدها البدء برسم خطة العمل ودراسة النتائج والآثار المتوقعة.

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