برامج توعوية وندوات طبية في فروع وزارة العمل بالرياض

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نظم مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بغرب الرياض مؤخراً ندوةً طبية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان بعنوان ” اعراض السرطان وطرق الوقاية منه” قدمتها د. مها كامل وتناولت فيها العديد من المحاور منها ” أعراض الإصابة بمرض السرطان ، كيفية اكتشافه ،أبرز مسبباته وطرق الوقاية منه واحدث وسائل علاجه مع عرض بعض القصص المحفزة للمتعافين من هذا المرض ، واختتمت الندوة بالإجابة على استفسارات الحاضرات البالغ عددهن 42 مستفيدة وتوزيع المنشورات التوعوية عليهن.

كما نظم مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج فعالية أخرى خاصة باليوم العالمي للسرطان بالتعاون مع مجمع القارة الطبي ، قدمت البرنامج الدكتورة هدى القصاص وركزت فيه على تعريف الحاضرات عن السرطان وأسبابه الداخلية والخارجية وأوضحت أنواع السرطان وأماكن وجوده داخل جسم الإنسان وأعراضه .بعدها ذكرت ” القصاص” كيفية الوقاية من السرطان عن طريق تثقيف وتوعية المجتمعات وتشجيع الكشف المبكر واللقاحات الوقائية والتوعية بأهميتها.

وفي ذات السياق نظمت دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية زيارةً ميدانية لمرضى السرطان في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض شارك فيها مجموعة من فتيات الدار حيث تم تقديم الهدايا العينية للمصابين وتبادل الاحاديث الودية معهم.

يُشار إلى أن هذه البرامج والزيارات تُعد جزءاً من مجموعة البرامج والأنشطة التي تحرص المكاتب والمراكز والدور التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على تنظيمها بشكل مستمر للمشاركة في جميع المناسبات الاجتماعية والأيام العالمية على مدار العام .