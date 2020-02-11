احدث الأخبار

وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة
أبرز المواد
 شاهد : العاصفة “كيارا” تتلاعب بالطائرات في الهواء وسط “فزع” الركاب !
أبرز المواد
 “بيان صحفي إلحاقي من إمارة منطقة عسير حول حادثة هبوط طائرة في منحدرات تهامه”
أبرز المواد
 مواطن يقتحم مركز شرطة ويعتدي على رجل أمن في بيشة!
أبرز المواد
 برامج توعوية وندوات طبية في فروع وزارة العمل بالرياض
أبرز المواد
 لجنة التنمية بتبوك تختتم دورة تدريبية في “دراسة الاحتياجات التنموية للمجتمع المحلي
أبرز المواد
 «الصحة» تكشف آخر تطورات الموقف بشأن فيروس كورونا الجديد
أبرز المواد
 محمد صلاح يتصدر قائمة الأغلى في العالم.. لن تصدق سعره كـ “لاعب”!
أبرز المواد
 أطعمة ومشروبات تُخفض «ضغط الدم» وتقلل من أعراضه
أبرز المواد
 منظمة الصحة: الإصابات بكورونا خارج الصين قد تكون “شرارة” لنار أكبر
أبرز المواد
 شاهد.. الإبل تستجيب لنداء ولي عهد دبي وتذهب إليه داخل سيارته !
أبرز المواد
 تسليم 5 آلاف قطعة أرض لمستفيدي «سكني» خلال يناير
أبرز المواد
وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة

وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة

أبرز المواد
شاهد : العاصفة “كيارا” تتلاعب بالطائرات في الهواء وسط “فزع” الركاب !

شاهد : العاصفة “كيارا” تتلاعب بالطائرات في الهواء وسط “فزع” الركاب !

أبرز المواد
“بيان صحفي إلحاقي من إمارة منطقة عسير حول حادثة هبوط طائرة في منحدرات تهامه”

“بيان صحفي إلحاقي من إمارة منطقة عسير حول حادثة هبوط طائرة في منحدرات تهامه”

أبرز المواد
مواطن يقتحم مركز شرطة ويعتدي على رجل أمن في بيشة!

مواطن يقتحم مركز شرطة ويعتدي على رجل أمن في بيشة!

أبرز المواد

“بيان صحفي إلحاقي من إمارة منطقة عسير حول حادثة هبوط طائرة في منحدرات تهامه”

“بيان صحفي إلحاقي من إمارة منطقة عسير حول حادثة هبوط طائرة في منحدرات تهامه”
http://almnatiq.net/?p=830795
المناطق_عسير

إلحاقاً للبيانين الصادرين عن إمارة منطقة عسير مساء أمس الإثنين ١٦ /٦/ ١٤٤١هـ حول حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة في منطقة سحيقة بأصدار تهامه غرب محافظة النماص؛ أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أن عمليات البحث استمرت طوال الليلة الماضية عن طريق فرق الانقاذ الميدانية في موقع الحادث؛ وتم العثور على قائد الطائرة في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء في أحد المواقع المنحدرة أسفل موقع هبوط الطائرة؛ وهو بصحة جيدة ولله الحمد؛ وتم إسعافه للمستشفى للاطمئنان على صحته؛ وسيتم إعلان كافة التفاصيل عن الحادثة لاحقاً.

روابط ذات صلة

وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة

وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة
شاهد : العاصفة “كيارا” تتلاعب بالطائرات في الهواء وسط “فزع” الركاب !

شاهد : العاصفة “كيارا” تتلاعب بالطائرات في الهواء وسط “فزع” الركاب !
مواطن يقتحم مركز شرطة ويعتدي على رجل أمن في بيشة!

مواطن يقتحم مركز شرطة ويعتدي على رجل أمن في بيشة!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*