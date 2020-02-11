“بيان صحفي إلحاقي من إمارة منطقة عسير حول حادثة هبوط طائرة في منحدرات تهامه”

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إلحاقاً للبيانين الصادرين عن إمارة منطقة عسير مساء أمس الإثنين ١٦ /٦/ ١٤٤١هـ حول حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة في منطقة سحيقة بأصدار تهامه غرب محافظة النماص؛ أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أن عمليات البحث استمرت طوال الليلة الماضية عن طريق فرق الانقاذ الميدانية في موقع الحادث؛ وتم العثور على قائد الطائرة في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء في أحد المواقع المنحدرة أسفل موقع هبوط الطائرة؛ وهو بصحة جيدة ولله الحمد؛ وتم إسعافه للمستشفى للاطمئنان على صحته؛ وسيتم إعلان كافة التفاصيل عن الحادثة لاحقاً.