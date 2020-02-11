شاهد : العاصفة “كيارا” تتلاعب بالطائرات في الهواء وسط “فزع” الركاب !

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أظهر مقطع فيديو تم التقاطه في مطار زيورخ بسويسرا، لحظات صعبة عاشتها عدد من الطائرات بسبب عاصفة “كيارا”، التي تجتاح عدة دول أوروبية.

وبحسب “الفيديو”، فإن هناك تمايلا “خطيرا” لطائرات، كانت تستعد للإقلاع أو الهبوط في مطار زيورخ الدولي.

وأثرت قوة العاصفة وسرعة الرياح التي رافقتها، بشكل كبير على الطائرات، الأمر الذي جعل الركاب يعيشون لحظات رعب حقيقية.

وأثارت العاصفة، رياحا تصل سرعتها إلى 129 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى أمطار غزيرة.

واجتاحت العاصفة دولا في غرب أوروبا، مثل بريطانيا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وأيرلندا.