تطبيق الموفر طريقك نحو توفير الأموال

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مع نضج الوعي فيما يتعلق بالتسوق الإلكتروني من خلال مواقع التسوق على الإنترنت، ظهرت كثير من مواقع التسوق بمختلف تخصصاتها وتنوع معروضاتها ومنتجاتها، لكن ظهرت مؤخراً مواقع الكوبونات، وهي مواقع كل هدفها توفير الكثير من المال للمتسوقين، من خلال اصطياد وتتبع العروض التي تعلن عنها منصات التسوق التي تشارك في مواقع الكوبونات.

ويعتبر موقع الموفر هو الموقع الرائد في المنطقة العربية والشرق الأوسط في هذا المضمار، واكتسب مكانة فريدة من بين العديد من المواقع المماثلة التي اعتبرت موقع الموفر هو النموذج الناجح الذي يحتذى به.

وكان تطبيق الموفرللاندرويد هو الأداة الفاعلة لموقع الموفر في تحقيق هدفه الذي أنشئ من أجله، وهو توفير الأموال للمتسوقين عند قيامهم بعمليات الشراء.

قد يكون تطبيق الموفر أحد التطبيقات العديدة التي تؤدي ذات المهمة على متاجر أبل وأندرويد، لكن التطبيق استمد قوته الطاغية من قوة موقع الموفر.

موقع الموفر

يلعب موقع الموفر دور حلقة الوصل بين متاجر التسوق الإلكتروني وبين العملاء والمتسوقين. تقوم مواقع التسوق بالدخول في شراكة مع موقع الموفر كأحد مواقع الخصومات والكوبونات كأحد وسائل الدعاية لها لزيادة رقعة انتشارها، حيث تقوم بالإعلان عن العروض والتخفيضات من خلالها، ومن ناحية أخرى، يلجأ المتسوقون إلى مواقع لخصومات والكوبونات للاستفادة من العروض وكوبونات الخصم لتوفير المزيد من المال عند قيامهم بعملية التسوق.

ومن خلال التعاون فيما بين منصات التسوق ومواقع الكوبونات تقدم مواقع التسوق الكثير من الخصومات الحصرية للعملاء الذين يفدون إليهم من خلال موقع الموفر كأحد عوامل الجذب للعملاء.

ونظراً للشعبية الجارفة لموقع الموفر، والذي استطاع في فترة وجيزة جذب ملايين العملاء من كافة أقطار الشرق الأوسط، فقد وجدت منصات التسوق الشهيرة في موقع الموفر النافذة الأوثق التي تطل منها على العملاء، لتجتذب المزيد والمزيد من العملاء، ومن ثم تتعاظم حركة الشراء بفضل موقع الموفر وغزارة زواره.

وحالياً، دخل موقع الموفر في شراكة إيجابية مع أكثر من 80 منصة تسوق إلكترونية، تعتبر في مجملها من أفضل وأكبر وأرقى مواقع التسوق سواء في العالم، أو في محيط الشرق الأوسط.

ومن أبرز المواقع التي تتعاون مع موقع الموفر، موقع علي أكسربيس، أمازون، جوميا، سوق، ماكس، أتش أند أم، نسناس، وجوه، طيران الإمارات، نمشي، موقع المسافر، سبلاش، جاب، أوناس، ومذر كير.

غير أن قوة موقع الموفر، لا تقتصر فقط على قوة وشهرة مواقع التسوق التي دخلت معها في شراكة، لكن ايضاً في التنوع الشديد لتلك المواقع فيما تعرضه من منتجات، والتي تكاد تغطي كل المجالات التي يمكن أن تهم المتسوق، مثل الأجهزة، والملابس، والأحذية، والرحلات والعطلات، وتذاكر الطيران، وغير ذلك الكثير.

تطبيق الموفر

كان لابد أن يقوم موقع الموفر بتدعيم نجاحه في تواصله مع العملاء، فقام بتصميم وإطلاق تطبيق الموفرللايفون، والذي يعد الأداة الفاعلة في قوة تواصل الموقع مع مستخدميه.

تم تصميم تطبيق الموفر لكي يضمن موقع الموفر تواجده اللصيق بالعميل من خلال الهاتف المحمول، حيث يقدم التطبيق خدمة التنبيهات والإشعارات المتعددة للعميل بكل ما يستجد من عروض على مواقع التسوق المختلفة، كما أنه يتمتع بميزة فريدة وهي تذكر تفضيلات المستهلك وآخر عمليات بحث قام بها، حتى تكون لها الأولوية في قائمة تنبيهاته.

علاوة على ذلك، فإن تطبيق الموفر سهل الاستخدام، وتتميز واجهة استخدامه بالبساطة الشديدة، بالإضافة إلى تصميمها الجذاب، مما يضفي على عملية التسوق من خلاله متعة فريدة، فبإمكان العميل الحصول على كافة كوبونات الخصم الحصرية بالإضافة إلى التمتع بخصومات مواقع التسوق المختلفة، كل ذلك من خلال شاشة الموبايل، دون أن يكون هناك داع للدخول إلى الموقع من خلال جهاز الكمبيوتر، فتطبيق الموفر يتيح للعميل استعراض المنتجات، واختيارها، وسداد ثمنها في أي وقت وأي مكان.

ميزة أخرى لتطبيق الموفر، تكمن في قدرة التطبيق على تمكين العميل من الدخول على مختلف مواقع التسوق مرة واحدة، ومتابعة العروض والخصومات، والاستفادة بالخصومات الحصرية المقدمة من تلك المواقع إلى مستخدمي تطبيق الموفر، وهم بذلك يحققون المزيد من الوفر، إذا قاموا بتكرار عمليات الشراء، مما يجعل الحصول على تطبيق الموفر هو الصفقة الرابحة لكل من يريد التسوق عبر الإنترنت.