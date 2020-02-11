أمير جازان يخصص الجلسة الأسبوعية عن مبادرة مؤسسة الراجحي “وطن طموح “

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خصص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، الجلسة الأسبوعية بعد مغرب اليوم الثلاثاء ، عن مبادرات مؤسسة سليمان الراجحي الخيريّة وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري تحت شعار وطن طموح ” ..

و سيتم خلال الجلسة التعريف بدور المؤسسة ورؤيتها وبرامجها ومبادراتها وإنجازاتها من قبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور خالد الراجحي .

كما يسلط الضوء مدير فرع مؤسسة سليمان الراجحي بمنطقة جازان الشيخ عبدالله بن غالب نمازي على مبادرات المؤسسة “وطن طموح ” وما تتضمنه المبادرة من عدة مجالات تسهم المؤسسة في تنفيذها ، ومن ذلك الشراكة بين القطاعات الثلاثة ( القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ) مستمدة هذا الهدف من الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ ، وبما يحقق استثمار الموارد البشرية والمالية والتقنية بين القطاعات الثلاثة وتسخيرها لخدمة الوطن ويعود بالنفع والفائدة على المواطن.

ويأتي ذلك تأكيداً على دعم وحرص القيادة الرشيدة -حفظها الله – لإبراز وتقدير كافة الجهود والأعمال والمبادرات الوطنية وذلك بمتابعة واهتمام من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه -حفظهما الله – لكافة المبادرات والجهود بمحافظات المنطقة.

كما سيتم في ختام الجلسة توقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات مع مختلف الجهات التي تسعى مع المؤسسة لتنفيذ تلك المبادرات في المجتمع وتكريم الجهات المتعاونة مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.