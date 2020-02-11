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المسند: الكتلة قارسة البرودة تتربع فوق أجواء المملكة

المسند: الكتلة قارسة البرودة تتربع فوق أجواء المملكة
http://almnatiq.net/?p=830817
المناطق_متابعات

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات”، عبدالله المسند؛ أن الكتلة الهوائية قارسة البرودة تتوسع وتتربع فوق معظم أجواء #السعودية اليوم (خاصة النصف الشمالي منها)، وهذه الحالة تمثل ذروة الموجة الباردة في المناطق الشمالية اليوم، ويوم غد تتوسع لتؤثر في الوسطى وشمال الشرقية، إضافة إلى المناطق الشمالية

وأضاف: متوقع أن تكون الرياح شمالية باردة ونشطة، وقد تُثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في #الشرقية

وتابع: قد تسقط زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من الربع الخالي، وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية

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