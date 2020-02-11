“مباشر قطر”: ممارسات نظام الحمدين في قطر أدت إلى هروب المستثمرين

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أكد تقرير بثته قناة “مباشر قطر” التابعة للمعارضة القطرية بأن الممارسات التي ينتهجها نظام الحمدين في قطر من قمع للحريات وانتهاكات للعمالة الوافدة وإهدار ثروات الشعب في مغامرات إرهابية غير محسوبة أدت جميعها إلى انهيارات واسعة في الاقتصاد القطري.

وجاء في التقرير “إن مثل هذه الممارساتِ أثرت سلبًا على ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد الذي يعاني انهيارات كاملة في سوق العقارات بنسبة وصلت إلى 30% على المستوى الشهري وبمعدل سنوي تجاوز 16% بالإضافة إلى خسائر متصاعدة في البورصة المحلية ما أدى إلى انعدام شبه كامل للمصداقية في هذا النظام.

وأضاف التقرير أن الوضع الحرج للاقتصاد القطري، أرجعه المهتمون بالشأن الاقتصادي أيضًا إلى توجهات الدوحة تحت النظام الحالي لمعاداته الدول العربية والانبطاح ماليًا وسياسيًا صوب ملالي طهران والخليفة المزعوم في تركيا، وهو ما أثر بالسلب على وضع الدوحة الاقتصادي.

ولفت التقرير النظر إلى وجود سبب إضافي أدى إلى هروب المستثمرين، وهو أن هذا النظام ينتهج سياسة الرشاوي وسيلة لتحقيق أهدافه، مبينًا أن الممارسات التي يتبعها نظام الحمدين أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي القطري.

ونوّه التقرير إلى أن أمير قطر تميم بن حمد يبحث عن الظروف الصعبة الاقتصادية لبعض الدول الإفريقية، من أجل الدخول إليها تحت غطاء المساعدات المالية، من أجل التغلغل داخلها تمهيدًا لنهب ثرواتها خدمة لواليه العثماني رجب طيب أردوغان.