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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول 2425 شابًا وفتاة في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف الذي تقدمه لخريجيها لتمكينهم من اكتساب مهارات في اللغة الانجليزية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل

وأتاحت المؤسسة 91 شعبة تدريبية منها 73 شعبة لفروع البنين و18 شعبة لفروع البنات بمختلف منشآت المؤسسة التدريبية على مستوى مناطق المملكة حيث يعد البرنامج من أهم البرامج التطويرية التي تقدمها المؤسسة لخريجيها

يذكر أن مدة البرنامج 510 ساعات تدريبية على مدى 17 أسبوعا بالإضافة الى 90 ساعة تدريب إلكتروني خلال فترة التدريب، ويتم تنفيذه للبنين والبنات في 18 منشأة من المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة

ويتلقى المتدرب خلال مدة البرنامج تدريباً مكثفاُ على المهارات الأساسية للغة الإنجليزية من قبل مدربين لغتهم الأم اللغة الإنجليزية، كما يحصل المتدرب على مكافأة شهرية بمقدار 1000 ريال، ويمنح شهادة بمدة التدريب بعد اجتيازه البرنامج