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دراسة صينية: فترة حضانة كورونا قد تستمر 24 يوما

دراسة صينية: فترة حضانة كورونا قد تستمر 24 يوما
http://almnatiq.net/?p=830840
المناطق - الرياض

أظهرت دراسة صينية حديثة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديدة قد تستمر إلى 24 يوما، بخلاف الشائع سابقا بأنها لا تزيد عن 14 يوما.

أجرى الدراسة فريق بحث طبي برئاسة العالم الصيني، كونغ نانشان، وشملت فحص السجلات الطبية لـ1099 مصابا بالفيروس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت الدراسة أن 13 بالمائة من المصابين كانوا على تماس بالحيوانات البرية، بينما الثلثان منهم كانوا في مدينة ووهان وسط الصين؛ حيث ظهر الفيروس للمرة الأولي في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ووجدت أن فترة حضانة الفيروس قد تستمر 24 يوما، وليس 14 يوما كما هو شائع.

وحتى نهاية الأحد، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 909، والمصابين إلى 40 ألفا و171 شخصا، حسب لجنة الصحة الوطنية الصينية (حكومية).

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