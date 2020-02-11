لجنتان بمجلس الشورى تناقشان تقريري الخطوط السعودية ووزارة الطاقة

لجنتان بمجلس الشورى تناقشان تقريري الخطوط السعودية ووزارة الطاقة

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لجنتان بمجلس الشورى تناقشان تقريري الخطوط السعودية ووزارة الطاقة

لجنتان بمجلس الشورى تناقشان تقريري الخطوط السعودية ووزارة الطاقة
http://almnatiq.net/?p=830845
المناطق - الرياض

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي أمس، اجتماعاً بعدد من مسؤولي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية يتقدمهم المدير العام المكلف للمؤسسة سامي بن علي سندي.
وتطرق الاجتماع لمناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1439 / 1440هـ.
كما عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس برئاسة رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل أمس، اجتماعًا بمعالي المستشار في وزارة الطاقة الأستاذ عبد الرحمن بن محمد العبد الكريم، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
وناقش الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1439 / 1440هـ.
وأجاب مسؤولي المؤسسة والوزارة على عدد من الأسئلة والاستفسارات التي قدمها أعضاء اللجنتين والتي تناولت عدد من المحاور التي تضمنها التقريرين.
وفي نهاية الاجتماعين خلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز أداء المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، ووزارة الطاقة .

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