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بمشاركة 35 كلية وجامعة.. مدارس التربية النموذجية بالروابي تنظم ملتقى اختيار التخصص الجامعي التاسع

بمشاركة 35 كلية وجامعة.. مدارس التربية النموذجية بالروابي تنظم ملتقى اختيار التخصص الجامعي التاسع

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بمشاركة 35 كلية وجامعة.. مدارس التربية النموذجية بالروابي تنظم ملتقى اختيار التخصص الجامعي التاسع

بمشاركة 35 كلية وجامعة.. مدارس التربية النموذجية بالروابي تنظم ملتقى اختيار التخصص الجامعي التاسع
http://almnatiq.net/?p=830848
المناطق - الرياض

نظمت مدارس التربية النموذجية في حي الروابي بالرياض، ملتقى اختيار التخصص الجامعي التاسع، بمشاركة ٣٥ كلية وجامعة.

وقال عبدالعزيز الحديثي مدير ثانوية التربية النموذجية في الروابي لـ”المناطق”، إن فكرة الملتقى تبنتها مدارس التربية النموذجية منذ 10 سنوات، لخدمة طلاب منطقة الرياض وليس طلابها فقط.

وقال إن الفكرة تتمثل في زيارة طلاب الثانوية الجامعات والالتقاء بطلابها، وذلك لمساعدة الطالب الثانوي على اختيار تخصصه الجامعي، وذلك بعد شرح التخصص المطلوب.

وأوضح أن هذه الفكرة تجعل الطالب يختار التخصص عن قناعة، مضيفا أن الملتقى ليست مقتصرا على المعرض بل توجد محاضرات يقدم من خلالها مسؤولو الجامعات التخصص المناسب.

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