الاتحاد يقيل مدربه تين كات لسوء النتائج

الاتحاد يقيل مدربه تين كات لسوء النتائج

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الاتحاد يقيل مدربه تين كات لسوء النتائج

الاتحاد يقيل مدربه تين كات لسوء النتائج
http://almnatiq.net/?p=830858
المناطق - الرياض

قرر نادي الاتحاد اليوم إنهاء عقد مدربه الهولندي تين كات بالتراضي بعد ثلاثة أشهر من تعيينه، وتعيين مواطنه ومساعده بيتر هامبرغ ليقود الفريق في المرحلة المقبلة.
وجاء هذا القرار بعد خسارة الفريق أمس أمام ضمك 1-2 في الدوري، ما تسبب بغضب جماهيري ومطالبة بإقالة المدرب.
ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة على بعد 19 نقطة من الهلال المتصدر، وذلك بعد فوزه مرة واحدة في آخر ثماني مباريات.
وجاءت إقالة المدرب تين كات قبل مواجهة اولمبيك اسفي المغربي السبت ضمن إياب كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وذلك بعد انتهاء لقاء الذهاب بتعادل الفريقين 1-1.

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