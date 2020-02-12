احدث الأخبار

مصر.. مقتل 17 إرهابيا في حملة أمنية بالعريش
أبرز المواد
 “عدوى جماعية” تجبر سفينة على العودة إلى فلوريدا
أبرز المواد
 تقرير: ريال مدريد يوجه بوصلته صوب نجم إنتر ميلان
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: بيونغ يانغ عززت برنامجها النووي في 2019
أبرز المواد
 الرقم “الخيالي”.. كم تبلغ ثروة ميسي؟
أبرز المواد
 البنك الدولي: لا قروض للصين لمساعدتها في مجابهة كورونا
أبرز المواد
 تعليم المجمعة بالتعاون مع مستشفى الملك خالد ينفذ خطة توعوية واحترازية للوقاية من ” ڤايرس كورونا ”
منطقة الرياض
 افتتاح وحدة لغسيل الكلى تعمل على مدار 24 ساعة بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل
المنطقة الشرقية
 غرفة الشرقية تجري استعداداتها لتنظيم معرض التطبيقات الإلكترونية في مارس 2020
المنطقة الشرقية
 انخفاض حوادث الطرق السريعة إلى النصف خلال 3 سنوات وتراجع الوفيات من 6.7% الى 3.2%
أبرز المواد
 عمل الرياض يقبض على 17 وافداً مخالف
منطقة الرياض
 انطلاق فعالية “نهضة قيم” بـ 24 ركن بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
مصر.. مقتل 17 إرهابيا في حملة أمنية بالعريش

مصر.. مقتل 17 إرهابيا في حملة أمنية بالعريش

أبرز المواد
“عدوى جماعية” تجبر سفينة على العودة إلى فلوريدا

“عدوى جماعية” تجبر سفينة على العودة إلى فلوريدا

أبرز المواد
تقرير: ريال مدريد يوجه بوصلته صوب نجم إنتر ميلان

تقرير: ريال مدريد يوجه بوصلته صوب نجم إنتر ميلان

أبرز المواد
الأمم المتحدة: بيونغ يانغ عززت برنامجها النووي في 2019

الأمم المتحدة: بيونغ يانغ عززت برنامجها النووي في 2019

أبرز المواد

الرقم “الخيالي”.. كم تبلغ ثروة ميسي؟

الرقم “الخيالي”.. كم تبلغ ثروة ميسي؟
http://almnatiq.net/?p=830868
المناطق - الرياض

مع النجاح الكبير تأتي الأموال، وهذه المعادلة لا تختلف عند النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي جسد اللحظات التاريخية في ملاعب الكرة، وكدس مئات الملايين في حسابه المصرفي.

ومع سنوات التألق الطويلة لميسي، ارتفع رصيده المالي كثيرا، حتى بلغت ثروته 400 مليون دولار، وفقا لإحصاءات أخيرة.

ووفقا لمجلة “ليكيب” الفرنسية، يتقاضى ميسي 8.3 مليون يورو شهريا، من فريقه برشلونة، وهو ما يعني أنه يتقاضى تقريبا 100 مليون يورو سنويا.

وبالإضافة لراتبه “الكروي”، يتقاضى ميسي الملايين من عقود الدعاية والرعاية، وتربطه عقود مغرية، مع شركات مثل أديداس للمنتجات الرياضية، وبيبسي للمشروبات الغازية، وكونامي لألعاب الفيديو.

كما وقع ميسي مع شركات أخرى كي يصبح الوجه الإعلاني لها، مثل جيليت لأدوات الحلاقة، وتاتا لصناعة السيارات.

ويقول موقع “ويلثي غوريلا” إن ثروة ميسي اليوم تبلغ 400 مليون يورو، وفي طريقها للارتفاع سنويا، مع شهرة ميسي المتزايدة في العالم.

ومع “ثورة وسائل التواصل الاجتماعي”، كشف تقرير مؤخرا أن دخل النجم الأرجنتيني من تطبيق إنستغرام يصل إلى 21 مليون يورو سنويا، وهو دخل جديد يضاف إلى مصادر الدخل المتعددة.

ولا يبدو أن ثروة ميسي في طريقها للانخفاض قريبا، خاصة مع تصريحات رئيس برشلونة، خوسيه ماريا بارتوميو، الأخيرة، التي طالب فيها بتوقيع عقد أبدي مع نجم الفريق.

وقال بارتوميو: “إنه يتحسن دائما ويبتكر دائما. أعتقد أنه ما زال أمامه سنوات عديدة وسنجلس معه في الأشهر المقبلة حتى يمضي العديد من السنوات المقبلة في برشلونة”.

روابط ذات صلة

مصر.. مقتل 17 إرهابيا في حملة أمنية بالعريش

مصر.. مقتل 17 إرهابيا في حملة أمنية بالعريش
“عدوى جماعية” تجبر سفينة على العودة إلى فلوريدا

“عدوى جماعية” تجبر سفينة على العودة إلى فلوريدا
تقرير: ريال مدريد يوجه بوصلته صوب نجم إنتر ميلان

تقرير: ريال مدريد يوجه بوصلته صوب نجم إنتر ميلان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*