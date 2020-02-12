احدث الأخبار

بعد كورونا .. اكتشاف “فيروس غامض” جديد في البرازيل
أبرز المواد
 مصر.. مقتل 17 إرهابيا في حملة أمنية بالعريش
أبرز المواد
 “عدوى جماعية” تجبر سفينة على العودة إلى فلوريدا
أبرز المواد
 تقرير: ريال مدريد يوجه بوصلته صوب نجم إنتر ميلان
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: بيونغ يانغ عززت برنامجها النووي في 2019
أبرز المواد
 الرقم “الخيالي”.. كم تبلغ ثروة ميسي؟
أبرز المواد
 البنك الدولي: لا قروض للصين لمساعدتها في مجابهة كورونا
أبرز المواد
 تعليم المجمعة بالتعاون مع مستشفى الملك خالد ينفذ خطة توعوية واحترازية للوقاية من ” ڤايرس كورونا ”
منطقة الرياض
 افتتاح وحدة لغسيل الكلى تعمل على مدار 24 ساعة بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل
المنطقة الشرقية
 غرفة الشرقية تجري استعداداتها لتنظيم معرض التطبيقات الإلكترونية في مارس 2020
المنطقة الشرقية
 انخفاض حوادث الطرق السريعة إلى النصف خلال 3 سنوات وتراجع الوفيات من 6.7% الى 3.2%
أبرز المواد
 عمل الرياض يقبض على 17 وافداً مخالف
منطقة الرياض
بعد كورونا .. اكتشاف “فيروس غامض” جديد في البرازيل

بعد كورونا .. اكتشاف “فيروس غامض” جديد في البرازيل

أبرز المواد
مصر.. مقتل 17 إرهابيا في حملة أمنية بالعريش

مصر.. مقتل 17 إرهابيا في حملة أمنية بالعريش

أبرز المواد
“عدوى جماعية” تجبر سفينة على العودة إلى فلوريدا

“عدوى جماعية” تجبر سفينة على العودة إلى فلوريدا

أبرز المواد
تقرير: ريال مدريد يوجه بوصلته صوب نجم إنتر ميلان

تقرير: ريال مدريد يوجه بوصلته صوب نجم إنتر ميلان

أبرز المواد

الأمم المتحدة: بيونغ يانغ عززت برنامجها النووي في 2019

الأمم المتحدة: بيونغ يانغ عززت برنامجها النووي في 2019
http://almnatiq.net/?p=830869
المناطق - الرياض

ذكر تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه “رويترز” يوم الاثنين، أن كوريا الشمالية واصلت العام الماضي تعزيز برامجها النووية وتلك الخاصة بالصواريخ الباليستية في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.

وأضاف التقرير أن كوريا الشمالية استوردت بصورة غير مشروعة منتجات بترولية مكررة، وصدّرت فحما بما يصل قيمته إلى 370 مليون دولار.

ويأتي هذا التقرير في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة إحياء محادثات متوقفة مع كوريا الشمالية حول نزع سلاحها النووي.

والتقرير المؤلف من 67 ورقة مقدم إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن المقرر الإعلان عنه الشهر المقبل.

وكتب المراقبون المستقلون لعقوبات الأمم المتحدة “في عام 2019، لم توقف كوريا الشمالية برامجها غير المشروعة سواء النووية أو تلك المتعلقة بالصواريخ الباليستية، والتي واصلت تعزيزها، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن”.

وأضافوا: “على الرغم من قدرتها المحلية الواسعة، فإنها تستخدم المشتريات الخارجية غير المشروعة لبعض المكونات والتكنولوجيا”.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2006، وشدّد مجلس الأمن المكون من 15 عضوا هذه العقوبات على مر السنين في محاولة لقطع التمويل عن برامج بيونغ يانغ النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية.

روابط ذات صلة

بعد كورونا .. اكتشاف “فيروس غامض” جديد في البرازيل

بعد كورونا .. اكتشاف “فيروس غامض” جديد في البرازيل
مصر.. مقتل 17 إرهابيا في حملة أمنية بالعريش

مصر.. مقتل 17 إرهابيا في حملة أمنية بالعريش
“عدوى جماعية” تجبر سفينة على العودة إلى فلوريدا

“عدوى جماعية” تجبر سفينة على العودة إلى فلوريدا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*