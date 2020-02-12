“عدوى جماعية” تجبر سفينة على العودة إلى فلوريدا

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قطعت سفينة كاريبية رحلتها بعد تفشي عدوى بالمعدة على متنها، ما منع دخولها جزيرة واحدة على الأقل قبل توجهها إلى مينائها الذي خرجت منه في فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأميركية الإثنين.

وأصيب 299 راكبا و22 من أفراد الطاقم على متن السفينة التابعة لخطوط برنسيس كروز المحدودة ومقرها كاليفورنيا بالإعياء، وفقا لبيان من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن متحدثة باسم شركة “برنسيس كروز” إنها ليس لديها تعقيب على الفور على الموقف.

في الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة في ترينيداد وتوباغو في بيان إنها رفضت دخول السفينة كإجراء احترازي خوفا من التفشي.

كانت السفينة تحمل أكثر من ثلاثة آلاف راكب وأكثر من 1100 من أفراد الطاقم وهي في رحلة تستغرق أسبوعين بدأت يوم 2 فبراير وكان من المفترض أن تنتهي 16 فبراير.