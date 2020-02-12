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تقرير: ريال مدريد يوجه بوصلته صوب نجم إنتر ميلان

تقرير: ريال مدريد يوجه بوصلته صوب نجم إنتر ميلان
http://almnatiq.net/?p=830871
المناطق - الرياض

أفاد تقرير نشرته صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، بأن المسؤولين في ريال مدريد، مهتمين بالتعاقد مع الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط إنتر ميلان الإيطالي.

ووفق الصحيفة الإيطالية، فإن مدرب النادي “الملكي”، زين الدين زيدان، معجب ببروزوفيتش، ويرى فيه لاعبا مثاليا ليتحرك بجوار كاسيميرو، وحتى احتياطيا قويا، يمكنه الدفع به بأي وقت.

وبحسب ما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية، فإن بروزوفيتش، الذي انضم لـ”النيراتزوري” في العام 2015، يرتبط بعقد مع إنتر ميلان حتى نهاية موسم 2021-2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي الإيطالي يسعون جاهدين لإبعاد أي إغراءات خارجية قد يتلقاها بروزوفيتش من أندية كبرى، وفي طليعتها ريال مدريد الذي يريد الحصول على خدمات اللاعب الكرواتي الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن بروزوفيتش لعب هذا الموسم 28 مباراة بقميص إنتر ميلان في جميع المسابقات التي خاضها، حيث قدم أداء جيدا، جعله عنصرا مهما في خطط المدرب أنطونيو كونتي.

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