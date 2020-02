فيديو.. أول ظهور للرئيس الصيني بـ”القناع” منذ تفشي كورونا

المناطق - الرياض

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين، ضرورة النصر الحاسم في حرب الشعب ضد مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وزار الرئيس الصيني مرتديا قناعا طبيا، مجمعا ومستشفى ومركزا محليا، للسيطرة على كورونا والوقاية منه في بكين.

وقال شي إن الوضع في الوقت الحالي لا يزال خطيرا للغاية، معربا عن ثقته في أن الصين يمكنها تحقيق النصر التام في الحرب ضد الفيروس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

وتوّجه شي إلى أنهوالي في ناحية تشاويانغ لمتابعة إجراءات الوقاية والسيطرة على المستوى الأولي، وأكد على دور المجتمع في احتواء انتشار الفيروس على نحو فعّال.

وفي مستشفى بكين ديتان (مؤسسة مخصصة لعلاج الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس)، تابع شي علاج المرضى في المستشفى بمركز المراقبة، وتحدث مع الطاقم الطبي في الخدمة عبر الفيديو.

ودعا شي أفراد الأطقم الطبية إلى مواصلة تحسين خطة التشخيص والعلاج، وإنقاذ المرضى بأي ثمن، كما ذكّرهم بضرورة حماية أنفسهم.

وقال شي متحدثا إلى المسؤولين الذين يكافحون الفيروس في ووهان، بؤرة تفشي كورونا عبر الفيديو إن “ووهان مدينة بطولية، وأهالي هوبي ووهان أبطال لم تستطع أية صعوبة أو أي خطر هزيمتهم على مدار التاريخ”.

Chinese President #XiJinping on Monday inspected the novel #coronavirus pneumonia prevention and control work in Beijing. pic.twitter.com/h0WFsMgSIF

— ChinAfrica Magazine – South Africa (@ChinafricaMag) February 10, 2020