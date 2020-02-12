المرور: لا موقوفات في مراكز الحجز

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أكد مدير عام المرور في المملكة اللواء محمد بن عبدالله البسامي عدم وجود نساء موقوفات في مراكز الحجز بسبب مخالفات أو حوادث مرورية، عازيا ذلك لأن أغلب حوادث النساء بسيطة لا تتطلب توقيفا.

ولفت وفقا لـ”عكاظ” إلى أن العمل جار لافتتاح مدرسة القيادة النسائية بالأحساء قريبا، وستكون على أفضل المواصفات العالمية والأولى بالمملكة.

وعزا انخفاض أعداد الوفيات بالمملكة لأسباب عدة؛ أبرزها دعم وزير الداخلية ودعم اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، والضبط الفعال، وتوزيع الاختصاصات والمهمات، والعمل على تحديد النقاط السوداء، ونشر التقنية، وزيادة وعي قائدي المركبات، وأخيرا اعتراف الدولة بأن لدينا مشكلة في أعداد الحوادث والوفيات، ونعمل حاليا على سلوك قائد المركبة والنشء الجديد وخلق جيل جديد ملتزم بالأنظمة المرورية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وعن ربط الاستعلام عن المخالفات عبر «أبشر»، رحب مدير عام المرور بالمشروع، ووصف الاعتراض على أية مخالفة مرورية بالحق المشروع لكل مواطن، وهذا ساهم في إرضاء الجميع، وهو نوع من الشفافية. وقال: نسب الاعتراض حققت معدلات رائعة، وهي تحت التحليل، وهناك أفراد استفادوا من الاعتراض، وهذا حقهم.