الامير منصور يدشن مقرأة برهان الإلكترونية ويكرم الفائزين في مسابقة الملك سلمان

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء بحضور رئيس مجلس جمعية برهان الخيرية سعد المشحن تطبيق مقرأة برهان الإلكترونية، التابعة لجمعية برهان لتحفيظ القرآن الكريم بحفرالباطن، وهي مبادرة نوعية تُعنى بتعليم وتحفيظ القرآن الكريم عبر الإنترنت، وتفعيلاً للتقنية بخدمة كتاب الله، وشرفت الجمعية بتسجيل سمو الأمير في المقرأة كأول مستفيد من هذه الخدمة وتفعيلها وذلك بتلاوة آيات من كتاب الله.

بعد ذلك أثنى سموه على فكرة المقرأة وعلى التطور التقني في الجمعية بخدمة كتاب الله، داعياً الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود، وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء.

وفي ختام اللقاء كرم صاحب السمو الفائزين في تصفيات مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهم:

الطالب عمر بن إبراهيم الشمري، من مجمع حلقات الدوسري والطالبة ياسمين بنت سليمان العنزي، من مدرسة البيان النسائية