محافظ حفر الباطن يفتتح الروضة الخامسة

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

افتتح سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود مبنى الروضة الخامسة بحضور مدير تعليم حفر الباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي والقيادات التعليمية

وأكد الرحيلي على أن التعليم شهد قفزات متتابعة خلال السنوات الأخيرة والتي لم تكن لتتحقق لولا فضل الله عز وجل ثم ما تلقاه مؤسسات التعليم من دعم سخي ، ورعاية متواصلة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة ، ومتابعة حثيثة من معالي وزير التعليم وقيادات الوزارة لتذليل الصعوبات للتوسع في مشروع الروضات في بيئات تربوية جاذبة تتوافق مع التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، مثمنا لسمو محافظ حفر الباطن مشاركته الدائمة لفعاليات ومناشط التعليم بالمحافظة ورعايته لمناسباتها .