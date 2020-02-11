فنون الباحة تعلن عن ملتقى الخط العربي

المناطق-الباحة

أعلنت جمعية الثقافة والفنون بالباحة عن موعد عقد ملتقى الخط العربي، وذلك ضمن برامج الجمعية بمناسبة عام الخط العربي ٢٠٢٠.

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة علي بن خميس البيضاني بأن الملتقى سيعقد بمدينة الباحة خلال الفترة ١٣-١٨ شعبان ١٤٤١هـ الموافق 6-11 ابريل 2020م، وسيتضمن الملتقى معرض وجلسات نقاش وعدد من ورش العمل.

كما أشار البيضاني إلى أن الملتقى سيضم نخبة من الخطاطين على مستوى المملكة ويأتي ضمن جهود الجمعية للتفاعل مع مبادرة وزارة الثقافة لعام الخط العربي ٢٠٢٠.

مؤكداً بأن الجمعية ستعلن خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل الملتقى تباعاً متمنياً من جميع الخطاطين على مستوى المملكة المشاركة في المعرض المصاحب من خلال الرابط الموجود على صفحة ثقافة وفنون الباحة في تويتر (@SASCA_BHA) .