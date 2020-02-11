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القسم النسائي بتراحم الباحة يزور النزيلات بسجن الباحة العام

القسم النسائي بتراحم الباحة يزور النزيلات بسجن الباحة العام
http://almnatiq.net/?p=830912
المناطق-الباحة

قام القسم النسائي بلجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة بتفعيل برنامج للنزيلات في السجن العام بمنطقه الباحة وقدبدأت مديرة القسم النسائي الأستاذة أسماء الغامدي بإلقاء كلمة عن اللجنة وما تقدمه من جهود مع النزلاء والنزيلات والمفرج عنهم وأسرهم وعن جهود اللجنة عامة وأعمالهاوبرامجها .
وشكرت أسماء الغامدي مديرة السجن على تعاونها الدائم في إقامة مقل هذه الفعاليات وكافة البرامج والأنشطة التي تنفذ بالشراكة مع مديرة السجون بالمنطقة.
عقب ذلك قدمت كل من الأستاذة عزيزة مقبول مشرفة تربوية من تعليم الباحة والأستاذة وردة الغامدي مشرفة بتعليم الباحة كلمات للنزيلات شملت نصح وإرشاد ومواعظ وتنبيهات دينية إضافة لكلمات في حب الوطن والولاء لقيادته حفظهم الله وأيدهم بالنصر والتمكين .
بدورها شكرت مديرة السجن فوزية الجيزاني اللجنة عن كل ما تقدمة من جهود وتعاون يساهم في بناء الأسر وعودة النزلاء والنزيلات وضعهم الطبيعي
كما قدمت مديرة السجن فوزية الجيزاني شهادات شكر وتقدير لموظفات اللجنة لرعاية السجناء ومشاركات اللجنة من التعليم وقدمت شكرها لسعادة مدير عام التعليم والمساعدة لجهودهم المثمرة مع اللجنة.
وفي ختام الفعالية قامت مديرة العلاقات العامة أستاذة خلود الغامدي بتوزيع كسوه الشتاء للنزيلات السجن.

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