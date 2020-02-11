معالي مدير جامعة الباحة يرأس الجلسة الرابعة لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي

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رأس معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم، اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الرابعة للعام الجامعي 1440-1441هـ، بحضور امين مجلس شوؤن الجامعات المكلف الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وعمداء العمادات المساندة،،، وذلك بقاعة المجلس بإدارة الجامعة في المدينة الجامعية.

وفي بداية الاجتماع رحب معالي مدير الجامعة بالحضور الكريم، ثم بدأ المجلس بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

من جهته أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين المجلس الأستاذ الدكتور غانم الغامدي أنّ المجلس ناقش في اجتماعه العديد من الموضوعات الأكاديميّة، والإداريّة المختلفة، وأصدر حيالها بعض القرارات؛ ومنها ترقية اثنين من أعضاء هيئة التدريس على رتبة أستاذ مشارك وتعيين عدد ١٧ من أعضاء هيئة التدريس على رتبة أستاذ مساعد ، وتعيين ٢ من المعيدين على رتبة محاضر، كما وافق المجلس على تمديد لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، كما اتخذ المجلس توصية بتحويل عمادة شوون اعضاء هيئة التدريس الى عمادة الموارد البشرية