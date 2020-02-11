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محافظ العقيق يصدر قرارا بتشكيل المركز الإعلامي بالمحافظة

محافظ العقيق يصدر قرارا بتشكيل المركز الإعلامي بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=830914
المناطق-الباحة

أصدر محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العطاوي ، قرارًا بتشكيل المركز الإعلامي بالمحافظة ، حيث اعتمد قرار المحافظ على أن يكون الإعلامي ممدوح بن محمد مغضب رئيسًا، والإعلامي عبدالله بن سفر فاضل نائبًا للرئيس ، واختيار ١٠ اعضاء.

ونوه الدكتور فيحان بأن قرار تشكيل المركز الإعلامي يعكس حرص واهتمام ومتابعة كل ما يهم المنطقة في جميع المجالات بما يحقق تطلعات وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وتحسين أداء مستوى الخدمات والإدارات وخلق بيئة حاضنة لشباب المحافظة والمبدعين من خلال الإعلام كونه شريكًا أساسيًا في التنمية.
وأكد أن القرار يفتح آفاقًا أوسع بين الإعلام والمسؤول في المحافظة ويعزز دوره كأداة مساهمة في النمو والتنمية المستدامة ، والسعي إلى تغطيات وإظهار مزايا ومقومات المحافظة والفرص الاستثمارية والاقتصادية ووضع الحقائق أمام المتابع والإجابة عن كل تساؤلات واستفسارات المواطن حول ما يثار من قضايا متنوعة.
من جهته رفع رئيس المركز الإعلامي الشكر والعرفان لمحافظ العقيق على دعمه لأبناء المحافظة بإعادة تشكيل المركز ، مؤكداً حرص الجميع على بذل المزيد من الجهود لخدمة المحافظة ، موجهًا شكره لأعضاء المركز السابقين

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