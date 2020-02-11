مزارعي تيماء سوسة النخيل فتكت بمحاصيلنا

تيماء - محمد العنزي

ناشد أهالي محافظة تيماء وزير البيئة والمياه و الزراعة بسرعه التدخل العاجل وذلك لإنقاذ محاصيلهم الزراعية من آفة سوسه النخيل الحمراء والتي فتكت بمحاصيلهم رغم مكافحتهم بالمعدات البدائية بالتعاون مع فرع الزراعة بالمحافظة الا ان هذي الإمكانيات التقنية والفنية لم تقضي عليها مطالبين بالدعم الكامل من الجهات العليا بوزارة البيئة والمياة والزراعة ودعم الفرع بشكل عاجل بالمعدات والآليات والمبيدات والفنيين لكون الوضع مقلق و مستفحل بالمحافظة و مهدد لثروات بقية المزارعين .

و أوضح المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة د. عبدالله أبا الخيل انه من خلال التقارير الواردة من برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء في مكتب تيماء يتبين أن نسبة الإصابة إنخفضت من 8% في بداية عام 2019 إلى حوالي 2.7% في نهاية عام 2019، بمعنى ان هناك إنخفاض ملحوظ في نسبة الإصابة ويخدم في برنامج مكافح سوسة النخيل الحمراء في محافظة تيماء ما مجموعه: مهندس عدد واحد و6 فنيين و44 عامل .

علماً بأن أشجار النخيل في المحافظة حوالي 170 ألف نخلة (حسب الهيئة العامة للإحصاء 2015م) كما أن برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء لديه إمكانيات ممتازة من ناحية السيارات ومواطير الرش والحقن والمبيدات وكذلك هناك برنامج عمل وتوزيع لفرق العمل بحيث تخدم جميع مناطق زراعة النخيل في المحافظة.

وذكر انه سيتم قريباً تأهيل شركات وجمعيات زراعية لتعمل في مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمنطقة تبوك وذلك حسب التوجهات الجديدة لوزارة البيئة والمياه والزراعة وسيتم العمل على استخدام العلاج بطرق جديدة في مكافحة سوسة النخيل الحمراء في جميع مناطق المملكة وتحت إشراف مباشر من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

تأمل الوزارة أن يستمر التعاون ما بين المزارع والوزارة في مجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء وأن يعمل المزارع على القيام بالعمليات الزراعية التي تقلل من خطر وانتشار سوسة النخيل الحمراء وأن يتعاون مع فرق برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء في منطقته لأن أكبر التحديات التي تواجه العمل هي المزارع المغلقة والمهملة وغير المتعاونة.