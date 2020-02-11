التدريب التقني تنظم البرنامج المحاسبي لصندوق المتدربين والمتدربات

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يدشن نائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس إدارة صندوق المتدربين الدكتور راشد بن محمد الزهراني وبحضور مدير عام شؤون المتدربين نائب رئيس مجلس إدارة صندوق المتدربين المهندس خالد بن محمد بركات وتنظيم إدارة صندوق المتدربين الرئيس بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يوم غدا الاربعاء البرنامج المحاسبي لصندوق المتدربين والمتدربات وورشة العمل المصاحبة له والمنعقد بفندق هوليدي ان الازدهار بمدينة الرياض

خلال الفترة من 18 إلى 19 / 6 / 1441 .

ويهدف هذا اللقاء إلى تطبيق النظام المحاسبي لأمناء وأمينات صناديق المتدربين والمتدربات الفرعية بالمنشآت التدريبية وكذلك تطوير العمل الالكتروني لتسجيل وحفظ المعلومات ويشارك بالورشة اكثر من (92) من أمناء وأمينات لصناديق المتدربين الفرعية بالإضافة الى مشرفي الصناديق الفرعية بالصندوق الرئيسي ويتناول اللقاء استعراض التحديات واقتراح الحلول وشرح البرنامج المحاسبي وتطبيقات عمليات المحاسبة عبر النظام المحاسبي وورشة تطبيقية لمشرفي الوحدات التدريبية على النظام المحاسبي .