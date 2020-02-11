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إقامة دوري الأكاديميات لكرة القدم والألعاب المختلفة في 9 مناطق بالمملكة

إقامة دوري الأكاديميات لكرة القدم والألعاب المختلفة في 9 مناطق بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=830948
المناطق - واس

أعلن معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، عن إقامة دوري الأكاديميات لكرة القدم والألعاب المختلفة للفئات السنية، للأكاديميات التي سبق لها التسجيل في موقع المعهد والبالغ عددها 132 أكاديمية.
وسيقام الدوري في 9 مناطق هي مناطق الرياض ومكة والمدينة والقصيم وحائل وتبوك وجازان وعسير والشرقية، بنظام التصفيات وإعلان بطل لكل منطقة.
ويهدف المعهد لبث روح المنافسة وزيادة الممارسة واكتشاف المواهب وتعزيز الثقة بالنفس والقدرات في شتى الألعاب المختلفة للأكاديميات التي تعدّ رافداً مهماً في تطوير وصقل المواهب واللاعبين تمهيداً لانطلاقتهم نحو التميز وتمثيل المنتخبات السعودية في البطولات القارية والدولية, وسيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن تفاصيل الأكاديميات المشاركة والألعاب والفئة العمرية المستهدفة قبل انطلاق البطولة.

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