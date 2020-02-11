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أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف لموسم حج 1440 هـ

أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف لموسم حج 1440 هـ

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أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف لموسم حج 1440 هـ

أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف لموسم حج 1440 هـ
http://almnatiq.net/?p=830954
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر  أمير منطقة جازان  في ديوان الإمارة اليوم، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجازان الشيخ سليمان بن يحي المالكي , وعددا من مسؤولي الفرع الذين قدموا لسموه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف لموسم الحج لعام 1440هـ .

واطلع سموه على ما استحدثته الرئاسة في موسم حج هذا العام بزيادة الاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية وربط خدماتها المتعددة في جميع المواقع من خلال التقنية ، وتكاملًا مع رؤية المملكة 2030 بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في العناية بضيوف الرحمن وخدمتهم في ظل الرعاية والدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

وثمن سمو أمير منطقة جازان جهود منسوبي الهيئة ومشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح

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