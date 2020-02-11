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أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء جمعية “المسعف” التطوعية ويتسلم التقرير السنوي للجمعية

أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء جمعية “المسعف” التطوعية ويتسلم التقرير السنوي للجمعية
http://almnatiq.net/?p=830957
المناطق - بريدة

 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية المسعف التطوعية بالقصيم حمود الزيد ونائبه الدكتور شاهر المطيري ، وأعضاء الجمعية، الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه التقرير السنوي للجمعية لعام 2019م ، وتقرير القافلة الطبية التي تم تسييرها لمحافظة الأسياح ومركز قبه.

 

واطلع سموه في بداية اللقاء على الجهود التي قدمتها جمعية المسعف بالشراكة مع مجلس شباب القصيم على فديو جهود الجمعية بمشاركة اكثر من 600 متطوع ومتطوعة, بالإضافة إلى أن الجمعية سيرت 4 قوافل وعالجت أكثر من 200 حاله مرضية.

 

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بالدعم الذي تحظى به الجمعيات التطوعية بالمملكة، وأعضائها المتطوعين والمتطوعات والتسهيلات المقدمة لهم للوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيداً بما تقدمه الجمعية من أعمال تطوعية خدمة للوطن والمجتمع ، مشيداً بما اطلع عليه من عمل مميز قام به أعضاء الجمعية من خلال هذه الجمعية التي تقدم خدماتها الإسعافية والطبية للمحتاجين لتلك الخدمات على الطرق والمواقع البعيدة والمتفرقة بالمنطقة ، داعياً الله كل التوفيق والسداد لمنسوبي هذه الجمعية التطوعية التي تعمل على تعزيز ومساندة العمل التطوعي لخدمة المجتمع في منطقة القصيم.

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المسعف التطوعية وأعضاء الجمعية, عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على استقبالهم والاستماع إلى توجيهاته السديدة، ودعمه للجمعية والفرق التطوعية بالمنطقة للقيام ببرامجها ونشاطاتها، حرصاً على الارتقاء بالجهود التطوعية ، لتكون عوناً للجهات المعنية في مختلف المجالات.

الاستقبال وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق , وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش ، ومدير إدارة التنمية بفرع وزارة العمل بالمنطقة خالد الرحيلي ، ومدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة سلطان الرجيعي.

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