الأمير محمد بن عبد العزيز يتسلم تقرير هيئة الأمر بالمعروف لموسم حج العام الماضي

جازان - فضة عطيف

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، تقريرًا عن أعمال هيئة الأمر بالمعروف لموسم حج العام الماضي 1440هـ ، جاء ذلك خلال استقباله مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجازان الشيخ سليمان بن يحي المالكي , وعددا من مسؤولي الفرع .

واستعرض الشيخ المالكي مشاركة الرئاسة في موسم حج هذا العام بزيادة الاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية وربط خدماتها المتعددة في جميع المواقع من خلال التقنية ، وتكاملًا مع رؤية المملكة 2030 بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في العناية بضيوف الرحمن وخدمتهم في ظل الرعاية والدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

ونوه سمو الأمير محمد بن عبد العزيز بجهود منسوبي الهيئة ومشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.