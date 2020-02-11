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«دلائل التغير المناخي بالمملكة» محاضرة علمية بجامعة القصيم

«دلائل التغير المناخي بالمملكة» محاضرة علمية بجامعة القصيم
http://almnatiq.net/?p=830968
المناطق - بريدة
أقامت جامعة القصيم، مُمثلة بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء الموافق 17/6/1441هـ، محاضرة علمية بعنوان “دلائل التغير المناخي بالمملكة العربية السعودية.. وادي الرمة نموذجا”، قدمها الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالله الدغيري أستاذ الجيومورفولوجيا وتقنيات الاستشعار عن بعد، رئيس قسم الجغرافيا بالجامعة، وحضرها أكثر من 200 طالب وطالبة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج الإثراء العلمي بالجامعة، حيث ناقشت المحاضرة الجوانب التقنية التي أثبتت دلائل التحول المناخي بمنطقة القصيم نموذجا، والتعريف بمنابع وادي الرمة الرئيسة وروافده وشعابه وبعض التغيرات البيئية التي حدثت بالوادي.

وأوصى “الدغيري”، في ختام، محاضرته بالاستعانة بالتقنيات الحديثة لتفادي المشاكل البيئية التي تنجم عن التخطيط الفردي من غير إشراك المختصين في جوانب تحليل الظاهرات المكانية مثل الأودية.

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