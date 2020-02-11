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خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

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خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت
http://almnatiq.net/?p=830980
المناطق - واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ونقل سمو الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة.
وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.
حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء – الوزير المرافق – ، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.
كما حضرها من الجانب الكويتي، معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح رئيس جهاز الأمن الوطني، والشيخ فهد جابر المبارك الحمد الصباح الوكيل للشؤون الأمنية وشؤون الإلتماسات بديوان رئيس مجلس الوزراء، ومساعد وزير الخارجية لشؤون دول مجلس التعاون السفير ناصر حجي المزين، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، والشيخ ناصر أحمد صباح السالم الصباح الوكيل للشؤون الإقتصادية بديوان رئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد محمد الخالد الصباح الوكيل المساعد للشؤون المحلية بديوان رئيس مجلس الوزراء .

 

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