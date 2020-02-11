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خادم الحرمين الشريفين يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
http://almnatiq.net/?p=830984
المناطق - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة.
ورحب – أيده الله – بسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد المرافق له، فيما أبدى سموه سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.
بعد ذلك صافح سمو الشيخ صباح الصباح أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.
وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – مأدبة غداء تكريماً لسمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له.
حضر الاستقبال والمأدبة، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي ، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

 

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