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أمير منطقة الجوف يفتتح المركز الحضاري في الأضارع

أمير منطقة الجوف يفتتح المركز الحضاري في الأضارع
http://almnatiq.net/?p=831011
الأضارع - عبدالعزيز الحموان
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، أمير منطقة الجوف اليوم المركز الحضاري بالأضارع .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المركز محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط ، وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، ورئيس مركز الأضارع ناصر بن سعود وعدد من المسؤولين.
وبعد أن أزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية ، استمع من رئيس بلدية أبو عجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن لشرح عن المركز الذي تبلغ مساحته الكلية 50.000م2 ، وتم إنشاء المبنى الرئيسي على مساحة 1300 متر2 ، ويحتوي على صالات رئيسية ومسرح داخلي يتسع لـ 140 شخصا ، ونافورة أرضية مضيئة 300 م2، وبحيرة صناعية بمساحة تقريبية 3000 م2 وجسر مشاه للبحيرة بطول 70 م ، ومدرج روماني خارجي يتسع لقرابة 400 شخص ، وممرات وممشى بمساحة 10 الاف م2، ومسطحات خضراء 20 ألف م2ومجهز بأحدث التجهيزات.
حضر الافتتاح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان، ومحافظ القريات عبد الله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبد الصمد، ورئيس مركز أبو عجرم بدر بن عيد الشمري.

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