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الأمير تركي بن طلال يشكر فرق الانقاذ الميدانية وجميع المشاركين في عمليات البحث عن قائد الطائرة

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تابع الحادثة واطمأن على صحة قائدها..

الأمير تركي بن طلال يشكر فرق الانقاذ الميدانية وجميع المشاركين في عمليات البحث عن قائد الطائرة

الأمير تركي بن طلال يشكر فرق الانقاذ الميدانية وجميع المشاركين في عمليات البحث عن قائد الطائرة
http://almnatiq.net/?p=831020
المناطق - أبها
أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أنه استكمالاً للبيانات الصحفية السابقة حول حادثة هبوط الطائرة الاضطراري في منطقة وعرة في أصدار تهامة النماص شرق محافظة المجاردة، لطائرة رش من نوع THRUSH S2R-34 ذات محرك واحد تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة للعمل في مكافحة الجراد الصحراوي، حيث تلقى مركز التحكم بلاغاً عن هبوط اضطراري للطائرة التي أقلعت من مدرج الطائرات الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة في طريقها إلى السليل لتنفيذ إحدى مهامها المعتادة، حيث تم التواصل مع قائدها الكابتن “طه الحبر البشير الكباشي ـ 68 عاماً” سوداني الجنسية، حيث كان يطير على ارتفاع 500 متر تقريباً عندما لاحظ بداية عطل في المحرك، وبدأ في محاولة الهبوط الاضطراري باتجاه منطقة كثيفة الأشجار، حيث استطاع خفض مستوى الارتفاع إلى أن انطفأ محرك الطائرة وحطّ بها فوق الأشجار في منطقة وعرة جداً وسط الجبال بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان.

وأشار بن دوسري إلى أنه فور تلقي البلاغ وجه  أمير منطقة عسير بتحرك الجهات المعنية؛ وعند الساعة 15:43 اكتملت استعدادات فرق الانقاذ وتم متابعة الحادثة من غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة بأبها، وتم إنشاء غرفتي عمليات في محافظتي النماص والمجاردة بقيادة مدير الدفاع المدني بعسير.
وأوضح أنه في الساعة 15:50 شارك طيران الأمن وطيران القوات الجوية في عمليات البحث للمساعدة في عملية البحث، ولصعوبة الوصول وتعذر الاستطلاع بسبب كثافة الضباب تعذر إتمام المهمة، فيما انطلقت الفرق الميدانية من النماص والمجاردة والمكونة من الدفاع المدني والشرطة والمباحث وفريق ساعد وفرع الزراعة بالنماص، ونظراً لوعورة الموقع وعدم تمكن الآليات من الوصولة إليه، تحركت الفرق الميدانية سيراً على الأقدام.
وفي الساعة 22:15 ليلاً من مساء الأمس وصلت فرقة الانقاذ الأولى لموقع الطائرة؛ في حين كان قائد الطائرة قد تحرك من الموقع بحثاً عن مخرج من الوادي بعد انتهاء شحن هاتفه الجوال.
واستمرت عمليات البحث 16 ساعة متواصلة باشراف غرفة العمليات المشتركة التي كان يشرف عليها أمير منطقة عسير .

وفي الساعة 07:00 من صباح اليوم الثلاثاء 17 / 6 / 1441هـ،  عثرت الفرق الميدانية على قائد الطائرة في موقع يبعد عن مكان هبوط الطائرة 3 كيلو مترات باتجاه نقطة عقبة سنان، وكانت حالته مستقرة والحمد لله، ويشكو من التعب والإنهاك جراء المشي لمسافة طويلة وشدة البرودة، وقدمت له الإسعافات الأولية والماء والطعام، وبدأت الفرق في التحرك من جديد على مراحل باتجاه مركز خاط؛ حيث تم نقل الطيار إلى مستشفى المجاردة للاطمئنان على صحته.

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