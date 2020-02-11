الأمير تركي بن طلال يشكر فرق الانقاذ الميدانية وجميع المشاركين في عمليات البحث عن قائد الطائرة

وأشار بن دوسري إلى أنه فور تلقي البلاغ وجه أمير منطقة عسير بتحرك الجهات المعنية؛ وعند الساعة 15:43 اكتملت استعدادات فرق الانقاذ وتم متابعة الحادثة من غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة بأبها، وتم إنشاء غرفتي عمليات في محافظتي النماص والمجاردة بقيادة مدير الدفاع المدني بعسير.
وأوضح أنه في الساعة 15:50 شارك طيران الأمن وطيران القوات الجوية في عمليات البحث للمساعدة في عملية البحث، ولصعوبة الوصول وتعذر الاستطلاع بسبب كثافة الضباب تعذر إتمام المهمة، فيما انطلقت الفرق الميدانية من النماص والمجاردة والمكونة من الدفاع المدني والشرطة والمباحث وفريق ساعد وفرع الزراعة بالنماص، ونظراً لوعورة الموقع وعدم تمكن الآليات من الوصولة إليه، تحركت الفرق الميدانية سيراً على الأقدام.
وفي الساعة 22:15 ليلاً من مساء الأمس وصلت فرقة الانقاذ الأولى لموقع الطائرة؛ في حين كان قائد الطائرة قد تحرك من الموقع بحثاً عن مخرج من الوادي بعد انتهاء شحن هاتفه الجوال.
واستمرت عمليات البحث 16 ساعة متواصلة باشراف غرفة العمليات المشتركة التي كان يشرف عليها أمير منطقة عسير .
وفي الساعة 07:00 من صباح اليوم الثلاثاء 17 / 6 / 1441هـ، عثرت الفرق الميدانية على قائد الطائرة في موقع يبعد عن مكان هبوط الطائرة 3 كيلو مترات باتجاه نقطة عقبة سنان، وكانت حالته مستقرة والحمد لله، ويشكو من التعب والإنهاك جراء المشي لمسافة طويلة وشدة البرودة، وقدمت له الإسعافات الأولية والماء والطعام، وبدأت الفرق في التحرك من جديد على مراحل باتجاه مركز خاط؛ حيث تم نقل الطيار إلى مستشفى المجاردة للاطمئنان على صحته.
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